В Армении предложили легализовать курительные наркотики

Председатель парламента Армении Ален Симонян предложил легализовать курительные наркотики. Такое заявление он сделал в эфире программы Deep Talks.

По его мнению, легализация необходима...как мера борьбы с распространением наркотиков. Симонян утверждает, что бороться с этим злом трудно, поэтому мир «идет по пути легализации, чтобы взять его под контроль». При этом сам он не намерен инициировать этот закон, поскольку «знает, что не сможет убедить людей».

В Армении, напомним, оборот наркотических средств год от года растет. Как следует из статистики, в 2023 году за за 11 месяцев число выявленных случаев незаконного оборота наркотиков возросло в 2,5 раза по сравнению с годом предыдущим. И министр внутренних дел Армении Ваге Казарян тогда выступил за ужесточение наказания за незаконный оборот наркотиков. Он полагает, что, чем больше санкций будет в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, тем лучше будут показатели.

При этом в самом Парламенте сейчас подготовлен законопроект, разработанный депутатом от правящей партии «Гражданский договор», Айком Саркисяном, согласно которому меры уголовной ответственности за производство и распространение наркотиков. необходимо серьезно ужесточить.