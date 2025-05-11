Анкара готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира на Украине, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном, пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Российский лидер уточнил, что в ближайшее время позвонит Эрдогану с тем, чтобы обговорить детали проведения встречи.

«На пути к прекращению войны между Украиной и Россией наступил исторический переломный момент. Необходимо использовать эту возможность. Турция готова внести любой вклад, включая организацию переговоров, для обеспечения прекращения огня и прочного мира», — отметил Эрдоган.

В Киеве отреагировали на предложение о переговорах в Стамбуле

Глава Турции подчеркнул, что важно продолжать сотрудничество в деликатном процессе возобновления постоянных мирных переговоров между Украиной и Россией и восстановления Украины.