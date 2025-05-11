МИД Франции сделал заявление о новом пакете санкций против РФ

Около половины всех ограничений, которые войдут в готовящийся Евросоюзом 17-й пакет санкций против России, было сформулировано Францией. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

"Европейцы со своей стороны уже несколько недель работают над новым пакетом санкций. Мы внесли свой вклад в это: мое министерство даже сформулировало половину определений для этого пакета санкций, который уже практически принят", - сказал он.

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