Стало известно о прямых переговорах ХАМАС и США по Газе

Представители палестинского движения ХАМАС ведут прямые переговоры с представителями США относительно прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Источник в ХАМАС утверждает, что переговоры «продолжаются на протяжении последних нескольких дней», при этом делегаций не разглашаются.

Отмечается, что консультации затрагивают вопросы возобновления поставок гуманитарной помощи в Газу и прекращения огня. Иные детали не приводятся.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Действия израильской армии стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его.

11 мая сообщалось, что некоторые семьи израильских и американских заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, пытались убедить президента США Дональда Трампа оказать давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для завершения конфликта.