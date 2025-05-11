Многие западные страны желают продолжения конфликта на Украине, заявил на пресс-конференции премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву провести в Стамбуле прямые переговоры без всяких условий. Глава государства заявил, что их главная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир.

«Многим западным странам чрезвычайно важно, чтобы [этот конфликт продолжался] дальше», — отметил Фицо.

Этим он объяснил несогласие ряда государств на проведение прямых переговоров между Россией и Украиной, пояснили журналисты.

В Киеве отреагировали на предложение о переговорах в Стамбуле

Премьер выразил надежду, что эта точка зрения изменится. Он заметил, что разрешение конфликта — это дело Украины и России, и если они заинтересованы в переговорах, то «пусть их ведут».

Фицо напомнил, что подобные переговоры уже были сорваны Западом в 2022 году.