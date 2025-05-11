Иран отказался обсуждать с США предмет своей гордости

Одной из наиболее серьезных трудностей, мешающих непрямым переговорам Тегерана и Вашингтона, стали противоречивые позиции последнего, считает глава иранского МИД Аббас Арагчи. Его процитировало ТАСС.

© Lenta.ru

Рассуждая о перспективах четвертого раунда консультаций между США и Ираном, посвященных ядерной программе последнего, Арагчи признался, что надеется на достижение переломного момента. Однако он подчеркнул, что обогащение урана — это достижение и гордость его страны, которое стоило Тегерану высокой цены. За успехи, достигнутые на этом направлении, Ирану пришлось заплатить кровью своих ученых-ядерщиков.

«Это, безусловно, не подлежит обсуждению», — подчеркнул Арагчи.

Ранее, 5 мая, официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна готова провести встречу с «евротройкой» (Великобритания, Германия, Франция) и обсудить ядерную программу этой исламской республики.

В свою очередь, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что одним из главных условий ядерной сделки с Ираном является согласие Тегерана на допуск инспекторов на все атомные объекты.