Инициатива европейских держав о 30-дневном безусловном перемирии на Украине - это капкан для президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил в своем видеоблоге румынский публицист Ион Кристою.

"Европейские державы сделали это, чтобы показать миру, что россияне - злодеи, и, соответственно, Трамп наивен, потому что верит им, - сказал он. - Это операция шантажа, капкан, поставленный Трампу". Он надеется, что "президент США достаточно разумен, чтобы не попасть в эту ловушку".

"Западникам не нужно никакого перемирия, это просто имиджевая операция, чтобы поставить шах Трампу", - утверждает Кристою. "Если Трамп ужесточит [антироссийские] санкции, тогда все, что он более или менее сделал ради разрядки, обрушится, <...> с миром на Украине будет покончено. Если же он ничего не скажет, не перейдет к санкциям, то они скажут: смотрите, Трамп поддерживает русских", - сказал эксперт.

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Европейские державы "хотят вооружаться, и для этого им нужна российская угроза", поэтому они "нарочно выдвинули предложение, которое не может быть принято", считает Кристою.