Иностранные СМИ широко осветили пресс-конференцию президента России Владимира Путина, в ходе которой российский лидер предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. «Рамблер» собрал цитаты ключевых изданий.

Великобритания

GB News назвал выступление Путина знаменательным и отметил, что он «подготовил почву» для возможных переговоров с Украиной.

Sun тоже пишет, что Путин открыл дверь к переговорам.

Guardian назвала речь Путина «ответом России на ультиматум европейских лидеров», которые требовали 30-дневное перемирие.

Daily Mail заметила, что ночные выступления редки для российского лидера.

Sky News обратила внимание на слова Путина о готовности к серьезным переговорам, достижению договоренностей о прекращении огня.

США

По мнению NBC, использованные Путиным формулировки демонстрируют «его желание вести серьезные переговоры с долгосрочными последствиями, в том числе продолжительным миром».

Washington Examiner считает, что речь Путина содержала «намек на прекращение огня».

CNN отметил, что Украина и Россия не вели прямых переговоров с первых недель СВО. РФ готова к прямым переговорам, поскольку лидеры США и Европы настаивают на прекращении огня.

NBC обратил внимание, что Путин выразил желание провести серьёзные переговоры с долгосрочными результатами, среди них — прочный мир.

Bloomberg процитировало Путина: «смысл переговоров в том, чтобы устранить первопричины конфликта и выйти на установление долгосрочного мира».

The New York Times: «Уже после часа ночи в воскресенье Путин выступил перед журналистами с необычным заявлением. Он сказал, что Россия готова к серьезным переговорам с Украиной без всяких предварительных условий. Он предложил делегациям России и Украины встретиться 15 мая в Стамбуле, не уточнив, кто будет участвовать в переговорах».

Испания

Vanguardia считает, что Путин «открыто не принял такое [долгосрочное] перемирие», а El Mundo отмечает, что он не ответил напрямую на европейское предложение.

Confidencial назвал обращение Путина «необычным утренним посланием».

Турция

Hürriyet выделила слова президента РФ о том, что Эрдоган много сделал для мирного урегулирования, а предыдущие переговоры в Стамбуле были прерваны после вмешательства Запада;

Гостелеканал TRT Haber процитировал Путина: «Наши предложения на столе. Решение теперь принимается украинскими властями и их кураторами».

NTV подчеркнул, что президент США Трамп поддержал инициативу Путина по переговорам с Киевом 15 мая без предварительных условий.

TGRT заметила, что «Путин нарисовал обнадёживающую картину того, что дипломатические отношения [со странами Европы], которые долгое время были напряжёнными, со временем нормализуются.

Haber Global также процитировал президента России: «Целью этих переговоров является «устранение коренных причин конфликта и установление долгосрочного, постоянного мира в исторической перспективе».

A Haber: Путин дал понять, что он в целом займёт убедительную позицию по отношению к Украине в вопросе мира, не идя на уступки.

Китай

Центральное телевидение Китая отметило слова Путина, что Москва готова возобновить ранее прерванные переговоры с Украиной без предварительных условий, хотя боевые действия еще продолжаются.

Агентство «Чжунго синьвэнь» обратило внимание на слова российского лидера, что Москва настроена на серьезные переговоры с Украиной, сосредоточившись на устранении первопричин конфликта.

«Синьхуа» выделило заявление Путина, в котором он выразил надежду на то, что конструктивные отношения между Россией и Европой однажды будут восстановлены.

Германия

Spiegel: «Президент России Владимир Путин предложил начать переговоры с Украиной без предварительных условий. Он также назвал место и время. Озвученное сегодня предложение Путина выглядит неожиданным. Пока абсолютно не понятно, является ли оно чем-то большим, чем просто тактическим маневром».

Zeit: «Президент России Владимир Путин не стал соглашаться на озвученное Украиной и ее западными союзниками требование об установлении 30-дневного режима прекращения огня. Со своей стороны российский лидер предложил 15 мая возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Путин сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры по этому поводу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом».

Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Президент России не дал ответа на требование Киева об установлении с понедельника более длительного режима прекращения огня, однако предложил начать прямые переговоры.

Владимир Путин никогда не стал бы вести себя так, как будто он реагирует на внешнее давление. Тем не менее, озвученное им предложение в адрес киевского руководства уже в следующий четверг начать прямые переговоры в Стамбуле, причем без каких-либо предварительных условий, выглядит как реакция и попытка сменить тему».

Франция

По мнению France 24, Путин, несмотря на публичное давление со стороны Трампа и неоднократные предупреждения европейских лидеров, не пошел на существенные уступки в целях прекращения конфликта.

Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

Le Figaro: Владимир Путин считает, что переговоры с Украиной должны быть сосредоточены на «корнях конфликта».

BFMTV: Владимир Путин не отреагировал на ультиматум, выдвинутый накануне европейскими и украинскими лидерами, призывавшими его согласиться на «полное и безоговорочное» 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника.