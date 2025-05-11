Предложение вести политические переговоры с нелегитимным руководством Украины, как считает бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, уже является уступкой от России. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ заявила, что прямой диалог - единственный путь к миру, а не санкции и принудительная дипломатия.

Кнайсль напомнила в своем Telegram-канале, что мандат политического руководства Украины истёк «некоторое время назад» и потому «это уступка - вести с ними переговоры», при том, что они сами «никогда не хотели разговаривать с российским руководством».

Западные комментаторы, по ее мнению, пытаются представить сроки как ответ на "ультиматум коалиции желающих", собравшейся в Киеве.

Алаудинов высказался о переговорах между Москвой и Киевом

«Ни масштабные санкции, ни спонсируемый НАТО флот не смогли победить» РФ и разрушить экономику, добавила экс-глава МИД Австрии. Она уверена, что есть лишь один вид дипломатии – «прямой диалог вопреки всему». Именно то, что предлагает Москва.