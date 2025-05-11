В Киеве отреагировали на предложение о переговорах в Стамбуле
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев будет участвовать в возобновленных стамбульских переговорах только после прекращения огня. Об этом сообщает сайт ВГТРК.
Ермак заявил, что в Киеве настаивают на своей позиции и не согласны с тем, что прежде всего должны начаться мирные переговоры.
«Сначала прекращение огня на 30 дней, затем все остальное», — сказал он.
Ранее с похожим заявлением выступил Зеленский.
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Накануне военный аналитик Игорь Коротченко предупредил, что Киев использует «30-дневное перемирие» как ширму для продолжения конфликта и диверсионных операций на российской территории.