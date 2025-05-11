СМИ: предложение РФ о переговорах показывает недоверие Европе

Последнее предложение президента РФ Владимира Путина о начале переговоров с Украиной в Стамбуле свидетельствует о его недоверии Европе. Такое мнение выразила газета Corriere della Sera, отметив, что оно представлено на фоне требования о 30-дневном перемирия со стороны "коалиции желающих".

Издание пишет, что последние слова российского лидера - очевидный выпад в отношении европейских партнеров Киева.

"Россия не доверяет Европе. Просит встречу на нейтральном поле, которым является Турция, и хочет надеяться на США", - говорится в статье.

Ранее Путин предложил властям в Киеве возобновить прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году, причем без всяких предварительных условий. Соответствующую инициативу российский лидер озвучил, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле. Переговоры предлагается возобновить с 15 мая в Стамбуле.

Зеленский ответил на предложение Путина о прямых переговорах

10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск побывали в Киеве, где в ходе переговоров с украинской стороной предложили 30-дневное перемирие с 12 мая. Позже инициатива обсуждалась в ходе совместного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, сообщила украинская сторона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC News заявил, что для временного перемирия должны прекратиться поставки вооружений Украине.