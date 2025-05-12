Зеленский заявил о готовности Украины к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 12 мая, заявил о готовности Украины к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление он сделал после разговора с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом.

— Мы готовы к прямым переговорам с Путиным. И очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был, — цитирует Зеленского Lenta.ru.

В СМИ появилась информация, что президент США Дональд Трамп обнулил ультиматум в отношении России Владимира Зеленского и стран Евросоюза, поддержав предложение Кремля о переговорах.

Зеленский поддержал слова Трампа о прямых переговорах с Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала, что выступает против размещения европейских миротворческих контингентов на территории Украины. Путин до этого предложил Украине возобновить прямые переговоры в Стамбуле и провести встречу уже 15 мая.