Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что Киев готов к прямым переговорам с Россией после прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании [любого конфликта] — это прекращение огня», — подчеркнул Зеленский.

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Киев ожидает, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, отметил украинский лидер. Он добавил, что Украина готова встречаться.