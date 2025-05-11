Глава ЕК фон дер Ляйен пытается уговорить Мерца блокировать Nord Stream 2

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с канцлером Германии Фридрихом Мерцем блокировку газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2) в случае, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В публикации говорится, что в пятницу, 9 мая, Фон дер Ляйен встретилась с Мерцем в Брюсселе и обсудила с ним идею введения санкций против "Северного потока-2".

По словам чиновников, эти рестрикции не упоминаются в документе, которые страны ЕС обсуждали ранее.

Как утверждает издание, "мера" будет предпринята в случае, если Россия откажется от прекращения огня с Украиной или "нарушит его".

Данная мера потребует поддержки всех государств-членов ЕС, отметили журналисты WSJ.

ЕС готовит санкции против "Северного потока-2" в случае отказа России от перемирия

По данным Bloomberg, Евросоюз официально объявит о новых антироссийских санкциях 20 мая. В черный список попадут 60 физических и юридических лиц, а также 150 морских судов. Это будет 17-й по счету пакет за три года.