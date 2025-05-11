Макрон прокомментировал предложение Путина о прямых переговорах с Украиной

Предложение президента России о прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 15 мая якобы «недостаточный шаг». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает AFP.

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«Безусловному прекращению огня не должны предшествовать переговоры», — отметил он.

В интерпретации Макрона, Путин «ищет выход, но он все еще хочет выиграть время». При этом французский лидер назвал инициативу России «первым шагом» к миру.

Трамп отреагировал на предложения Путина по Украине

Россия предложила Украине провести прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Владимир Путин заявил, что Москва готова к диалогу и ожидает реакции Киева и его западных партнеров. Выступление президента прозвучало на фоне завершившихся в Москве торжеств по случаю 80-летия Победы, в которых приняли участие делегации из более чем 30 стран. Путин отдельно отметил визиты лидеров КНР, Вьетнама, Венесуэлы, а также военное участие КНДР в операциях на границе.