Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер подчеркнул, что успех операции "Оверлорд" в июне 1944 года во многом стал возможен благодаря действиям советских войск на Восточном фронте.

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В своем аналитическом материале на платформе Substack он обратил внимание на то, что одновременное проведение Красной Армией операций "Багратион" и Днепровско-Карпатской операции вынудило немецкое командование перебросить значительные силы из Франции, что ослабило оборону вермахта в Нормандии.

Американский эксперт отметил, что без этих стратегических наступлений СССР соотношение сил союзников и немцев на западном направлении было бы значительно менее благоприятным. Он напомнил о признании Уинстона Черчилля, который в переписке со Сталиным отдавал должное решающему вкладу советских войск в разгром нацистской Германии.

Риттер также провел параллели с современностью, указав, что Россия в отличие от многих западных стран продолжает чтить память всех участников антигитлеровской коалиции. По его мнению, такой подход демонстрирует уважение к исторической правде и союзническому долгу в годы Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что в США раскритиковали западных лидеров за оторванность от реальности.