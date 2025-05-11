Трамп отреагировал на предложения Путина по Украине

Американский лидер Дональд Трамп после предложения российского президента Владимира Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир.

«Потенциально великий день для России и Украины!.. Эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР», — заявил он.

Путин высказался о будущем отношений с европейскими странами

Политик отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он предложил начать диалог 15 мая.

По словам политика, ВСУ понесли большие потери в ходе перемирия.