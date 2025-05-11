Трамп отреагировал на предложения Путина по Украине

Трамп после предложения Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир
Американский лидер Дональд Трамп после предложения российского президента Владимира Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир.
«Потенциально великий день для России и Украины!.. Эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу. Это будет совершенно новый и гораздо лучший МИР», — заявил он.
Путин высказался о будущем отношений с европейскими странами
Политик отметил, что продолжит работать с обеими сторонами.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры. Он предложил начать диалог 15 мая.
По словам политика, ВСУ понесли большие потери в ходе перемирия.