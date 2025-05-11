Колумбия предоставила политубежище экс-президенту Панамы Беррокалю

Колумбия предоставила политубежище экс-президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю.

«Президент республики Густаво Петро Уррего предоставил политическое убежище экс-президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю. Решение было должным образом доведено до сведения правительства соседнего государства», — сообщили в колумбийском МИД.

В ведомстве пояснили, что решение основано на гуманистической традиции страны и принципе защиты лиц, подвергающихся политпреследованиям.

Независимая журналистка с гражданством США и Канады Ева Бартлет ранее попросила гражданство России.