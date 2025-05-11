Американский отставной полковник Дэниел Дэвис в эфире своего Москве.

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По мнению экс-офицера, Россия опережает Запад в военном, экономическом, промышленном плане, несмотря на тысячи наложенных санкций.

«Вы правда считаете, что новые санкции что-то изменят? В этом вообще есть логика? Нас это должно начать волновать. Потому что лидеры Запада все больше отдаляются от реальности», — подчеркнул Дэвис.

Он добавил, что каждое действие имеет противодействие, и Россия преуспела в противостоянии решениям Запада, в том числе в их поддержке идей Киева.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя угрозы европейских лидеров о возможном введении новых ограничений в случае отказа от 30-дневного прекращения огня, заявил, что Россию уже не напугать очередными санкциями. По его словам, Москва привыкла к санкциям и знает, что будет делать после их объявления, как будет минимизировать их последствия.