Депутат Рады сравнил обращение Путина с дзюдо

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Владимира Путина к прессе с дзюдо.

«Что касается самого заявления, подачи, формата, выхода — все одновременно просто и сложно. Это дзюдо. <…> Как они сегодня вывернули, как нагрузили? Казалось бы — вот она, точка сдачи. Уже почти болевой…», — написал нардеп.

Он добавил, что Путин «перетянул и повалил» украинскую сторону в пределах правил, подчеркнув, что такой подход позволяет добиться максимальной эффективности при затрате минимальных усилий.

Путин на встрече с журналистами заявил, что Москва предложила Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он призвал начать их 15 мая в Стамбуле.