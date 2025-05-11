Турецкий историк: РФ предложением о переговорах загнала Киев в угол

Россия, предложив Киеву переговоры в Стамбуле 15 мая, поставила украинскую сторону в безвыходное положение. Об этом РИА Новости заявил турецкий историк и политолог Мехмет Перинчек.

"Киев либо согласится на переговоры, либо потеряет Анкару как посредника", — подчеркнул Перинчек.

По его словам, отказ Украины от стамбульской инициативы будет воспринят Турцией как "неуважение к ее роли миротворца". Владимир Путин Путин в ходе своего ночного брифинга в Кремле предложил Киеву возобновить переговоры без предварительных условий 15 мая в Стамбуле.

Он подчеркнул, что российская сторона "никогда не отказывалась от диалога с украинской". Также глава государства напомнил о том, что не Россия прервала переговорный процесс в 2022 году. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Кремль сообщит, кто возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной.