Тегеран и Вашингтон организуют четвертый раунд непрямых переговоров

Тегеран и Вашингтон возобновят посреднический диалог по ядерному вопросу. Четвёртый этап переговоров между Ираном и США, организованный при содействии Омана, запланирован на 11 мая 2025 года. Эта встреча станет очередным шагом в попытках разрешить противоречия вокруг атомных проектов Исламской Республики, сообщают СМИ.

Переговоры пройдут спустя двухнедельную паузу — самую продолжительную с момента возобновления диалога в апреле. Предыдущие три раунда состоялись в Маскате и Риме при участии высокопоставленных делегаций: с иранской стороны — главы МИД Аббаса Аракчи и его заместителей Маджида Тахт-Раванчи и Казема Гариб-Абади, с американской — спецпосланника Стива Уиткоффа и представителя Госдепа Майкла Энтона.

На текущем этапе стороны уже обменялись позициями, обозначив как точки соприкосновения, так и разногласия. Несмотря на введение Вашингтоном новых санкций против Тегерана, последний подтвердил готовность к продолжению консультаций. Успешное завершение диалога может не только снять часть ограничений с Ирана, но и открыть путь к первому за десятилетия прямому контакту между лидерами двух государств. На это ранее намекал Дональд Трамп, заявивший о возможности встречи с иранским руководством в случае достижения договорённостей.

Напряжённость в коммуникациях сохраняется: Тегеран категорически отвергает прямые переговоры, настаивая на посредничестве третьих стран. Толчком к возобновлению диалога стало письмо Трампа верховному лидеру Ирана Али Хаменеи в марте, сочетавшее предложение о новом соглашении с угрозами военного вмешательства.