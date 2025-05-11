В Омане завершился четвертый раунд переговоров между Ираном и США

ISNA: в Омане завершился четвёртый раунд переговоров между Ираном и США
В Омане завершился четвёртый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе.
Об этом передаёт ISNA.
«В Омане завершился четвёртый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — сообщает агентство на своей странице в соцсети X.
Ранее Иран согласился на проведение четвёртого раунда переговоров с США.
Как сообщил спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф, Иран заявил США, что не стремится к созданию ядерного оружия.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отметил, что противоречивый подход США осложняет непрямые переговоры с Тегераном.