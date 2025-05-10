Макрон допустил возможность размещения западных военных на Украине

На территории Украины потенциально может быть размещено нескольких тысяч военнослужащих западных стран для урегулирования конфликта. Такую возможность допустил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Ключевой элемент — иметь войска на Украине. Это могли бы быть несколько тысяч, но не сотни тысяч. Смысл не в количестве. Смысл в том, чтобы сказать, что мы будем там для обеспечения подстраховки в качестве резервных сил», — процитировала слова Макрона французская газета Le Parisien.

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При этом Макрон подчеркнул, что речь не идет о прямом участии в боевых действиях на линии фронта. Рассматривается исключительно вариант обеспечения безопасности и поддержки на удаленных позициях.

Как сообщало URA.RU, Эммануэль Макрон приехал в Киев. Цель визита — обсуждение широкого круга вопросов с «коалицией желающих», среди которых урегулирование конфликта на Украине. Ранее на эту тему Макрон провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. В частности, стороны обговорили возможность прекращения огня на 30 дней.