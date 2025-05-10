Зеленский опубликовал совместное заявление по итогам встречи с европейскими лидерами

Президент Владимир Зеленский опубликовал совместное заявление лидеров Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины по итогам встречи в Киеве.

Европейские политики пришли к мнению, что полное прекращение огня на срок не менее 30 суток должно начаться с 12 мая, мониторинг может быть развернут в координации с США. После этого должны начаться содержательные переговоры.

Соответствующей позиции придерживаются как Европа, так и Соединенные Штаты. В случае отказа России от прекращения огня эти страны считают возможным применение более жестких санкций в отношении банковского и энергетического секторов.

Мерц на прощание обратился к Зеленскому с добрыми словами

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом.