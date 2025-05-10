Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

Президент Франции Эммануэль Макрон поцеловал украинского коллегу Владимира Зеленского в щеку на прощание, кадры показало издание «Страна.ua» в Telegram.

На видео политики прощаются перед отъездом Макрона из Киева после встречи европейских лидеров в рамках «коалиции желающих».

Французский президент обнял Зеленского, похлопал по спине и поцеловал в щеку, прежде чем направился к ожидающему его автомобилю.

Ранее Макрон, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, а также канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом.