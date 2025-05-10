Мерц на прощание обратился к Зеленскому с добрыми словами

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи европейских лидеров в Киеве на прощание заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что украинский политик может позвонить ему в любой момент. Видео разговора опубликовали в аккаунте Мерца в соцсети X.

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«Берегите себя, и мы будем на связи. Всегда, если хотите. Можете позвонить», — сказал канцлер, пожав Зеленскому руку.

Макрон поцеловал Зеленского в щеку на прощание

Ранее Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также премьер-министр Польши Дональд Туск прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом.