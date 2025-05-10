В Китае отреагировали на идею о подрыве дружбы с Россией

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество. Его слова приводит ТАСС.

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Глава китайского МИД по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина заявил, что стороны считают себя приоритетными партнерами и готовы противостоять попыткам подорвать их отношения.

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«Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это всего лишь фантазия», — отметил он.

Ранее Си Цзиньпин присутствовал на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Он находился на трибуне рядом с президентом России Владимиром Путиным. Издание L'AntiDiplomatico отметило, что участие почетного караула Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в параде стало свидетельством укрепления связей между двумя странами.