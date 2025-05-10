СМИ предупредили о новой мировой угрозе

CNN назвал мировой угрозой микроскопические грибковые споры, которые вызывают микоз. Речь идет о грибах рода Кокцидиодис (Coccidioides). Они попадают в легкие и могут стать причиной так называемого инвазивного микоза, который распространяется в том числе на кожные покровы, в кости, слизистые и даже мозг, что требует длительного инъекционного лечения токсичными препаратами.

Однако упомянутый CNN вид грибка не слишком агрессивен, отмечает кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», Николай Крючков:

Николай Крючков кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп»:

«В мире в прошлом году умерло где-то 62 млн человек, в пик ковидной пандемии умирало до 68 млн человек, до ковида где-то 59 млн. Из этого количества смертей примерно 14 млн было связано с бактериальными инфекциями, это широко распространенные стафилококки и прочее, плюс туберкулез. От инвазивных грибковых инфекций умирает примерно ну, чуть меньше 4 млн человек в год. Среди грибковых инфекций особо выделяется аспергиллез, инвазивный или легочный аспергиллез хронический. Также есть пневмоцистная пневмония, другие инвазивные микозы, кандидоз, конечно, инвазивный.

То заболевание, о котором сейчас идет речь, это заболевание, которое является эндемичным для целого ряда районов в Соединенных Штатах. Это в первую очередь юго-западная часть США, Мексика, ряд стран Латинской Америки и, соответственно, в конкретных эндемичных районах, наиболее подверженных этому грибку, с наибольшим распространением в природе он вызывает чуть ли не до 25% всех случаев внебольничных пневмоний. Ну, однако же, он не является даже в этих странах, даже в эндемичных районах наиболее распространенным там инвазивным микозом. В среднем он вызывает 20-25 тысяч случаев инвазивных микозов в США, например. Но в сравнении с некоторыми другими, например, там аспергиллез, который в мире вызывает в тех или иных формах 4 млн случаев. И, например, пневмоцистная пневмония, где многие сотни тысяч случаев с крайне высокой тоже летальностью, или там инвазивные, например, кандидиозы, которые вызываются тоже более чем миллиону случаев в год. Может быть, даже там близко к двум миллионам, то, понятное дело, что данный микоз не является наиболее распространенным. И более того, в большинстве случаев он протекает относительно легко, хотя, возможно затяжное течение, но в значительной части случаев он даже, по сути, самопроизвольно купируется. При этом примерно 1% людей, который заразился этим грибком, возникают долгосрочные последствия и инвазивные формы, и именно этим людям требуется длительная терапия, как правило, уже не пероральными инъекционными препаратами, в том числе и высокотоксичным амфотерицином Б. То есть это довольно редкие на самом деле случаи».

В апреле Всемирная организация здравоохранения включила 19 видов грибов в список критических, высоко- и среднеприоритетных для разработки новых лекарств. Грибы рода Кокцидиодис тоже есть в списке приоритетов ВОЗ.