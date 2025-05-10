Макрон назвал происходящее с Европой историческим моментом и новой эрой

Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Киеве назвал происходящее сегодня с Европой историческим моментом и вступлением в новую эру. Заявление цитирует The Telegraph.

«То, что происходит с Польшей, Германией и Великобританией, является историческим моментом для европейской обороны и увеличением независимости ради нашей безопасности. Очевидно, для Украины и всех нас — это новая эра», — подчеркнул французский лидер.

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Макрон добавил, что Европа отныне видит себя как державу. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер отметил, что встреча в Киеве между Украиной и европейскими союзниками продемонстрировала силу единства.

Ранее Макрон, Стармер, а также премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц прибыли в Киев для участия в саммите «коалиции желающих». После переговоров украинский президент Владимир Зеленский вместе с лидерами стран Европы созвонился с главой Белого дома Дональдом Трампом.