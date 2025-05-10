Российские авиакомпании летают в Индию мимо закрытого воздушного пространства

Пассажирские самолеты российских авиакомпаний совершают рейсы в Дели и на Гоа, облетая закрытое воздушное пространство Индии. Об этом в субботу, 10 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

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По словам представителей ведомства, подобные меры предпринимают и судна с транзитными рейсам. Они отметили, что в случае изменения ситуации отечественным перевозчикам сообщат о соответствующих корректировках.

— Росавиация находится на связи с авиационными властями Индии, — передает сообщение ведомства РИА Новости.

Первый заместитель главы Министерства иностранных дел Индии Викрам Мисри сообщил, что перемирие между Дели и Исламабадом вступило в силу с 14:30 10 мая по московскому времени. Однако режим прекращения огня продержался четыре часа, и вскоре в столице спорной территории Джамму и Кашмир Сринагаре прогремели взрывы. Мисри заявил, что Пакистан нарушил договоренность о прекращении огня, за что получит соразмерный ответ.

8 мая на границе Индии и Пакистана произошел один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации. Позже Дели приостановил работу 32 аэропортов. 10 мая Пакистан начал масштабную военную операцию «Баньян уль Марсус» против Индии. Утверждалось, что это стало прямым ответом на «продолжительные провокации» Дели. В чем причина конфликта между двумя странами, выяснила «Вечерняя Москва».