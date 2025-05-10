МИД Индии призвала Пакистан соблюдать договоренность по прекращению огня

Москва24

Индия призвала Пакистан соблюдать договоренность по прекращению огня, заявил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри.

МИД Индии обратился с призывом к Пакистану
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Замглавы ведомства отметил, что за последние несколько часов Индией были зафиксированы несколько случаев нарушения договоренностей со стороны Пакистана.

"Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", – цитирует Мисри ТАСС.

По его словам, индийская армия дает адекватный ответ на нарушения. Кроме того, отметил он, Индия относится к таким поступкам Пакистана "очень серьезно".

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Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая, в субботу. По словам Мисри, стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Спустя время главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла рассказал, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.

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