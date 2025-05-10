МИД Индии обратился с призывом к Пакистану

Индия призвала Пакистан соблюдать договоренность по прекращению огня, заявил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри.

Замглавы ведомства отметил, что за последние несколько часов Индией были зафиксированы несколько случаев нарушения договоренностей со стороны Пакистана.

"Мы призываем Пакистан предпринять соответствующие шаги для устранения этих нарушений и отнестись к ситуации серьезно и ответственно", – цитирует Мисри ТАСС.

По его словам, индийская армия дает адекватный ответ на нарушения. Кроме того, отметил он, Индия относится к таким поступкам Пакистана "очень серьезно".

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Обострение на границе между Индией и Пакистаном произошло после 22 апреля. Тогда в Пахалгаме прогремел теракт, в результате которого погибли 26 человек. Индия ответила на теракт и в ночь на 7 мая начала операцию "Синдур", ударив по целям в Пакистане и регионах Джамму и Кашмир.

Государства договорились о прекращении огня 10 мая, в субботу. По словам Мисри, стороны условились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море.

Спустя время главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла рассказал, что индийские силы ПВО работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.