Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию не следовало исключать из G8 было абсолютно правильным. Об этом рассказал Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

«Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп. — Прим. ред.) абсолютно прав», — заявил Филиппо в социальной сети X.

Мерц захотел поговорить с Путиным

Ранее Дональд Трамп уже называл исключение России из G8 ошибкой западных стран, подчеркнув, что это решение принималось при президентстве Барака Обамы и не поддерживалось всеми американскими политиками. По мнению Трампа, сохранение России в составе «Большой восьмерки» могло бы предотвратить нынешние международные конфликты, однако он отмечал, что возвращение России в G7 сейчас не является своевременным.