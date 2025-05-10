Во Франции поддержали слова Трампа о России

Ura.Ru

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россию не следовало исключать из G8 было абсолютно правильным. Об этом рассказал Флориан Филиппо, лидер французской партии «Патриоты».

Во Франции поддержали слова Трампа о России
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«Это полностью противоречит мнениям президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которые жаждут ненависти и войны. И он (Трамп. — Прим. ред.) абсолютно прав», — заявил Филиппо в социальной сети X.

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Ранее Дональд Трамп уже называл исключение России из G8 ошибкой западных стран, подчеркнув, что это решение принималось при президентстве Барака Обамы и не поддерживалось всеми американскими политиками. По мнению Трампа, сохранение России в составе «Большой восьмерки» могло бы предотвратить нынешние международные конфликты, однако он отмечал, что возвращение России в G7 сейчас не является своевременным.

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