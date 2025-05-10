Макрон высказался о прекращении поставок оружия Киеву во время перемирия

Прекращение поставок оружия Киеву не предусмотрено предлагаемым 30-дневным перемирием на Украине. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, запись выступления которого опубликована на странице Елисейского дворца в соцсети X.

© Lenta.ru

«Мы решительно отвергаем возможность идти на какие-либо уступки. Никаких предварительных условий: ни прекращения поставок оружия для защиты и сопротивления, ни предрешения [исхода] любых переговоров», — сказал он.

Песков прокомментировал угрозы Макрона в адрес России

Французский лидер также отметил, что если Россия не согласится на прекращение огня, то она столкнется с дополнительными санкциями.

Ранее Макрон заявил, что предлагаемое Западом 30-дневное перемирие на Украине предполагает возможность продления. По его словам, западные лидеры надеются, что прекращение огня будет продлено, чтобы начать мирные переговоры.