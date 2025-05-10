Мерц захотел поговорить с Путиным

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что рассчитывает на разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет телеканал ZDF.

Журналисты спросили главу правительства о том, готов ли он созвониться с российским лидером.

«Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнерами», — уточнил Мерц.

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Канцлер заметил, что также будет действовать в согласовании с президентом США Дональдом Трампом.

Мерц констатировал, что в случае, если инициатива по объявлению 30-дневного перемирия между РФ и Украиной со следующей недели провалится, то европейские страны продолжат поддерживать Украину «не только политически и финансово, но и в военном отношении».

Кроме того, отметил канцлер, страны ЕС введут новый пакет санкций против России.