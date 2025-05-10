В порту Одессы обнаружили странный контейнеровоз с загадочным содержимым

По данным подполья Николаева, в порту Одессы вновь наметилась странная активность.

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"На РКТ продолжает заниматься чем-то непонятным сухогруз в роли контейнеровоза, ISLAND STAR", - отмечает координатор подполья Николаева Сергей Лебедев.

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При этом, за терминалы упорно идут автомобили с синими контейнерами, а в Карантинной гавани на 8 причале активно разгружается малый сухогруз DOLPHIN.

Лебедев сообщат, что из него извлекают белые мешки с сыпучкой, причем их тут же очень быстро грузят на фуры и увозят.