В порту Одессы обнаружили странный контейнеровоз с загадочным содержимым

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале заявил об активности сухогрузов с непонятным содержимым в порту Одессы. По его словам, подполье смогло отследить в гавани сухогруз в роли контейнеровоза ISLAND STAR, продолжающий "заниматься чем-то непонятным". Кроме того, по его словам, активно разгружается малый сухогруз DOLPHIN. Из него извлекаются белые мешки с сыпучим содержимым, а также оперативно увозятся на фурах. Также в порту пришвартовался 113-метровый сухогруз GOLDEN ROSE Лебедев добавил, что за терминалы направляются машины с синими контейнерами. "По порту слышны звуки перегрузки чего-то тяжелого", — отметил подпольщик. 3 мая Лебедев заявлял, что в порту Одессы был замечен 95-метровый сухогруз Commander, который выполняет функции контейнеровоза. Он уточнил, что с судна велась отгрузка больших и малых контейнеров желтого и красного цвета, которые затем быстро увезли автомобили.

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