Киев, объявляя о 30-дневном перемирии с Россией, на самом деле преследует одну цель — продолжение войны и проведение диверсионных операций на российской территории, рассказал в беседе с Ura.ru военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его мнению, для Украины, а также европейских стран длительное перемирие — это не более, чем пропагандистский шаг с целью усиления гибридной войны.

«Украина уже неоднократно нарушала взятые на себя обязательства, поэтому с большой долей вероятности мы можем сказать, что она продолжит нарушать перемирие, атакуя Россию. Поэтому вот это заявление, это, я думаю, не более чем политический шаг со стороны Евросоюза и Киева», — разъяснил Коротченко.

Аналитик уточнил, что с практической точки зрения власти Украины ориентируются на продолжение боевых действий, а также на осуществление различных диверсионно-террористических операций.

По его словам, для диверсий ВСУ будут использовать дроны, способные преодолевать значительные расстояния, а также ракетные комплексы.

Кампания по перемирию — это продолжение пропагандистских шагов, направленных на эскалацию «информационно-гибридной войны против России при поддержке европейских стран», констатировал Коротченко.