Папа римский Лев XIV назвал один из вызовов для человечества

Папа Римский Лев XIV на встрече с кардиналами-выборщиками назвал искусственный интеллект одним из вызовов, стоящих перед человечеством. Об этом сообщила в субботу газета La Nacion.

"Есть несколько причин [выбора имени Лев XIV - прим. ТАСС], но главная из них заключается в том, что папа Лев XIII в своей исторической энциклике Rerum novarum затронул социальный вопрос в контексте Первой великой промышленной революции, и сегодня церковь предлагает всем свое наследие в виде социальной доктрины для реагирования на новую промышленную революцию и развитие искусственного интеллекта, которые создают новые вызовы в вопросах защиты человеческого достоинства, справедливости и труда", - приводит издание слова понтифика.

По данным La Nacion, на встрече Лев XIV также подтвердил, что согласен с приоритетами, которые ставил в своей работе его предшественник Папа Римский Франциск.

Искусственный интеллект научился располагать к себе людей

"Давайте возьмем это драгоценное наследие и продолжим путь, вдохновленной той же надеждой, которую нам дает вера", - сказал новый Папа Римский.

Кардинал Роберт Фрэнсис Превост 8 мая был избран коллегией кардиналов 267-м Папой Римским.