Зеленский в беседе с Трампом выдвинул условие для переговоров по Украине

Владимир Зеленский в короткой беседе с президентом США Дональдом Трампом заявил, что готов начать прямые переговоры с Россией. Об этом пишет обозреватель Барак Равид в статье для Axios.

По его данным, разговор сторон длился 15 минут, как ранее в Ватикане во время похорон папы римского.

«Два источника, знакомые с 15-минутным разговором, сообщили, что Зеленский и европейские лидеры сообщили Трампу, что, если будет достигнута договоренность о прекращении огня, Украина готова начать прямые мирные переговоры с Россией», — отметил автор статьи.

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Политики подчеркнули в беседе с Трампом, что если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня, европейские страны введут новые санкции против России, уточнили источники.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спецпосланник главы США Стивен Уиткофф представит президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий на Украине.

Документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».