Туск назвал условие для усиления антироссийских санкций

Запад готов усилить антироссийские санкции, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня и мирных переговоров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

Туск приехал в Киев вместе с рядом других европейских лидеров. В субботу он пообщался с прессой, пригрозив России санкциями.

По его словам, «готовность и решительность подтвердили все участники встречи, а также президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре».

В Кремле ответили на угрозы новых европейских санкций

«Если это предложение прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров будет отметено, то мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего Запада вокруг Украины», — сказал Туск.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц также пригрозил России новыми санкциями, если она не согласится на длительное перемирие в рамках конфликта на Украине.