Отчаянно пытаясь показать Зеленскому, что он не одинок, в Киев в Киев приехали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Польши Дональд Туск, и, конечно же, спешил к Зеленскому президент Франции Эммануэль Макрон — ну куда же без него.

При этом Макрон и Зеленский не удержались от объятий на фоне мемориала погибших всушников. Телеграм-канал "Шейх Тамир" назвал их объятия "страстными".

Отношения Макрона и Зеленского и раньше вызывали вопросы. В марте 2025 поведение Эммануэля Макрона в момент встречи с Владимиром Зеленским вызвало удивление у эксперта по языку тела Энрике Росаса. Французский лидер неожиданно схватил украинского президента за руки, притянул его к себе и дважды крепко обнял.

Ещё в 2022 году многие журналисты охарактеризовали встречу глав Германии, Франции и Италии в Киеве как напряжённую, отметив, что самым странным событием, произошедшим на мероприятии, было объятие между президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой украинского государства Владимиром Зеленским.