Принц Гарри трижды ошибся адресом в Лондоне, пытаясь найти дом друга

Британский принц Гарри попал на видеокамеру умного дверного звонка, когда стучался в лондонские дома, пытаясь найти жилище своего друга. Об этом сообщает The Sun.

Британская пресса пишет, что новость стала для многих неожиданной, поскольку ранее Гарри всегда дотошно относился к собственной безопасности. Недавно он подал иск в суд, заявив, что чувствует себя неуютно без вооруженной охраны.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что Гарри в синем костюме без галстука разговаривает по телефону.

Одна из горничных открыла дверь, но не узнала герцога Сассекского, пока ей не подсказали соседи.

Местный житель сообщил The Sun, что принц Гарри стучал в дома, расположенные на одной улице (в районе Фулхэм), но далеко друг от друга. Это свидетельствовало о том, что он не знал адреса.

Гарри посетил по меньшей мере три дома, прежде чем нашел нужный и остановился у знакомого. При этом он вновь нарушил правила безопасности, заказав еду через доставку Deliveroo. Еду доставили прямо к входной двери без особых предосторожностей.

До этого принц Гарри проиграл судебное дело в Британии по поводу полицейского сопровождения. Он заявил, что его жизнь была в опасности после потери круглосуточной охраны. Гарри и Меган Маркл потеряли эту привилегию после того, как вернулись к работе в качестве членов королевской семьи.