Спецпосланник Трампа начал обратный отсчет до завершения конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог объявил о начале обратного отсчета до завершения конфликта на Украине. По мнению Келлога, прекращение огня на 30 дней во всех сферах боевых действий может стать первым шагом к окончанию конфликта.

«Всеобъемлющее (воздушное, сухопутное, морское, инфраструктурное) прекращение огня на 30 дней положит начало процессу завершения крупнейшего и самого продолжительного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны», — заявил Келлог.

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Сообщение опубликовано на его странице в соцсети Х.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина и ряд европейских государств достигли соглашения о полном прекращении огня сроком не менее 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Это решение было принято по результатам переговоров в Киеве, в которых приняли участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, а также председатель правительства Польши Дональд Туск.