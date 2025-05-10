СМИ раскрыли детали мирного плана США, Европы и Украины

Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф планирует в ближайшее время представить президенту России Владимиру Путину список из 22 предложений, которые должны способствовать прекращению боевых действий на Украине. Об этом пишет телеканал NBC со ссылкой на источники.

Собеседники телеканала отметили, что перечень условий был разработан переговорщиками из США, стран Европы и Украины

По их данным, документ включает предложение о 30-дневном прекращении огня, а также «отвечает требованию Путина о том, что США не поддержат присоединение Украины к НАТО».

«Если Путин хочет найти выход, вот его выход», — уточнил источник.

Журналисты заметили, что пока неизвестно, когда точно Уиткофф представит план президенту России. Они уточнили, что ни Совет национальной безопасности Белого дома, ни представители команды спецпосланника не пожелали раскрыть подробности возможной встречи.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил требования российской стороны к перемирию на 30 дней. Представитель Кремля подчеркнул, в частности, что Запад должен прекратить поставлять оружие Украине.

Если поставки продолжатся во время предложенного президентом США 30-дневного перемирия, Киев продолжит тотальную мобилизацию, перебрасывая на фронт новые войска, заметил пресс-секретарь. Россия не собирается давать Украине такое значимое преимущество, констатировал Песков.