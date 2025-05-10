СМИ раскрыли детали мирного плана США, Европы и Украины

Специальный посланник США Стив Уиткофф планирует передать президенту России Владимиру Путину план по мирному урегулирования военного конфликта на Украине, состоящий из 22 пунктов. Об этом в субботу, 10 мая, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, подготовленная США, Европой и Украиной стратегия включает ряд предложений, в том числе о полном 30-дневном прекращении огня. Кроме того, в ней Вашингтон также отметил готовность полностью отказаться от поддержки идеи о вступлении Киева в НАТО

— Если Путин хочет выхода, вот его выход, — говорится в материале.

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9 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в эти выходные может быть достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной на 30 дней. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это призвал главу немецкого правительства уточнить, что тот имел в виду.

10 мая Мерц вместе с в президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министрам Великобритании и Польши Киром Стармером и Дональдом Туском пригрозили России за ее нежелание принять условия Киева по перемирию. Макрон отдельно подчеркнул, что Европейский союз также может ввести новый пакет санкций в отношении Москвы.