Европейские страны, входящие в так называемую «коалицию желающих», не смогут обеспечить Украину оружием в том случае, если Соединенные Штаты прекратят поставки вооружений и военной техники, пишет обозреватель Лара Джейкс в статье для The New York Times.

Лидеры европейских стран обеспокоены тем, что не смогут поставить Украине оружие в необходимых количествах, отметила автор статьи.

В Киеве также обеспокоены сложившейся ситуацией. В связи с этим парламент на днях одобрил минеральную сделку, в рамках которой США смогут поставлять ВСУ военную помощь, уточнила Джейкс.

«Это [заключение сделки] дает нам надежду», — пояснил Егор Чернев, заместитель председателя комитета украинского парламента по национальной безопасности, обороне и разведке.

По его словам, ВСУ не хватает ракет большой дальности, артиллерии и, прежде всего, систем ПВО различных типов.

Европа пытается заменить помощь, которую ВСУ потеряли от Соединенных Штатов, но возможности европейских стран ограничены, констатировал парламентарий.