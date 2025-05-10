Стармер: Британия и США усилят помощь Украине, если Москва не прекратит огонь

RT на русском

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил на переговорах в Киеве, что Лондон и Вашингтон расширят военную поддержку Украины и ужесточат санкции против России, если Москва не согласится на прекращение огня.

Стармер: Британия и США усилят помощь Украине, если Москва не прекратит огонь
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».

«Если Путин не вернётся на путь мира, мы ответим. Вместе с президентом Трампом мы усилим нашу помощь оборонной мощи Украины, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров», — приводит издание слова премьер-министра Великобритании.

Премьер Великобритании прибыл в Киев вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил введением нового пакета санкций против России в ближайшие дни.

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