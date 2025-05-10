Трамп предложил расширить штат сотрудников, занимающихся депортацией
Президент США Дональд Трамп издал указ, согласно которому Министерство внутренней безопасности должно увеличить численность сотрудников, занимающихся вопросами депортации, на 20 тысяч человек. Реализация этого указа приведет к значительному усилению контроля за иммиграцией в стране, пишет The New York Times.
В документе, который стал частью президентской прокламации, призывающей нелегальных иммигрантов покинуть США добровольно, Трамп настоятельно рекомендовал Министерству внутренней безопасности в кратчайшие сроки начать «заключение контрактов с представителями правоохранительных органов на уровне штатов и местных властей, бывшими федеральными служащими, а также с сотрудниками и работниками других федеральных агентств и прочими заинтересованными лицами».
В настоящее время около 6 тысяч сотрудников иммиграционной и таможенной службы занимаются вопросами депортации.
На прошлой неделе Трамп в проекте бюджета на 2026 год предложил прекратить финансирование программ переселения мигрантов и беженцев. Проект бюджета предполагает отмену выделения $3,5 млрд, направлявшихся на программы, которые использовались для массовой нелегальной миграции под видом предоставления убежища.