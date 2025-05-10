На Украине распространяется смертельно опасная инфекционная болезнь

На Украину "пришла" корь - в Киеве зафиксировали почти тридцать случаев опасной болезни. По данным департамента здравоохранения КГГА, эта цифра в 2.5 раза превышает показатели трёхмесячной давности.

Корь - смертельно опасная болезнь. Заражение этим острым вирусным заболеванием, которое передаётся воздушно-капельным путём, может приводить к серьёзным осложнениям и летальному исходу.

В Европе зафиксировали самую масштабную вспышку заразного заболевания

По данным телеграм-каналов Киева, в столице зафиксировано минимум четыре очага кори, в том числе в школах. Большинство больных – без прививок. Единственная защита – вакцина.